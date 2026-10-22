Promueven IV Convención Científica Internacional de la universidad cienfueguera

Compartir en

La IV Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez cuenta con una amplia participación internacional que favorece el intercambio académico, la cooperación entre instituciones y la construcción de alianzas en áreas vinculadas con la educación, investigación y el desarrollo social.

Entre los participantes se encuentra Abelardo San Clemente, representante de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, y de la Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física. Su presencia responde al convenio de colaboración existente entre esa institución y la Universidad de Cienfuegos, acuerdo que ha permitido el intercambio de profesores y la participación conjunta en proyectos y eventos científicos.

«Como experiencia, en el marco de las necesidades que tiene la Educación Superior de integrarse con el mundo y cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, relacionado con la generación de alianzas, la Universidad del Valle de Colombia y la de Cienfuegos tenemos un convenio. A través de este acuerdo hemos logrado compartir, que estén profesores en Colombia y que nosotros estemos acá», explicó San Clemente.

El académico colombiano destacó la importancia de las convenciones organizadas por la Universidad de Cienfuegos como espacios para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre instituciones latinoamericanas. También resaltó el trabajo desarrollado en torno al pensamiento de Paulo Freire y la educación popular.

«Para nosotros este es un escenario muy importante, no solamente para actualizar e intercambiar, sino también para tejer lo que hoy necesita Latinoamérica: un tejido en construcción que transforme el continente, que lo lleve adelante y que genere respuestas unificadas desde Latinoamérica», afirmó.

Otra de las participantes extranjeras es Lindsey Levine, estudiante de posgrado e investigadora en Biología de la Conservación Internacional de la Universidad de Indiana de Pensilvania, en Estados Unidos. Levine también trabaja en la oficina de relaciones internacionales de esa institución y valoró su asistencia a la convención como una oportunidad para estrechar vínculos con investigadores, profesionales y estudiantes de otros países.

«Es un honor estar aquí y aprender junto a los investigadores, profesionales y estudiantes que participan. Es una gran oportunidad para mejorar las relaciones internacionales entre nuestros grupos y formar parte de esta fuerza», expresó la joven investigadora.

Levine manifestó además su interés por conocer el funcionamiento de la Universidad de Cienfuegos, la cultura cubana y las respuestas de la comunidad universitaria ante los desafíos de la inteligencia artificial en la educación. La participación de delegados de Colombia, Estados Unidos y otras naciones confirma el alcance internacional de la convención y su contribución a una educación superior más conectada, solidaria y comprometida con la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos.