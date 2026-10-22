Cienfuegos

Promueven IV Convención Científica Internacional de la universidad cienfueguera

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
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La IV Convención Científica Internacional de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez cuenta con una amplia participación internacional que favorece el intercambio académico, la cooperación entre instituciones y la construcción de alianzas en áreas vinculadas con la educación, investigación y el desarrollo social.

Entre los participantes se encuentra Abelardo San Clemente, representante de la Universidad del Valle, en Cali, Colombia, y de la Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física. Su presencia responde al convenio de colaboración existente entre esa institución y la Universidad de Cienfuegos, acuerdo que ha permitido el intercambio de profesores y la participación conjunta en proyectos y eventos científicos.

«Como experiencia, en el marco de las necesidades que tiene la Educación Superior de integrarse con el mundo y cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, relacionado con la generación de alianzas, la Universidad del Valle de Colombia y la de Cienfuegos tenemos un convenio. A través de este acuerdo hemos logrado compartir, que estén profesores en Colombia y que nosotros estemos acá», explicó San Clemente.

El académico colombiano destacó la importancia de las convenciones organizadas por la Universidad de Cienfuegos como espacios para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y fortalecer los vínculos entre instituciones latinoamericanas. También resaltó el trabajo desarrollado en torno al pensamiento de Paulo Freire y la educación popular.

«Para nosotros este es un escenario muy importante, no solamente para actualizar e intercambiar, sino también para tejer lo que hoy necesita Latinoamérica: un tejido en construcción que transforme el continente, que lo lleve adelante y que genere respuestas unificadas desde Latinoamérica», afirmó.

Otra de las participantes extranjeras es Lindsey Levine, estudiante de posgrado e investigadora en Biología de la Conservación Internacional de la Universidad de Indiana de Pensilvania, en Estados Unidos. Levine también trabaja en la oficina de relaciones internacionales de esa institución y valoró su asistencia a la convención como una oportunidad para estrechar vínculos con investigadores, profesionales y estudiantes de otros países.

«Es un honor estar aquí y aprender junto a los investigadores, profesionales y estudiantes que participan. Es una gran oportunidad para mejorar las relaciones internacionales entre nuestros grupos y formar parte de esta fuerza», expresó la joven investigadora.

Levine manifestó además su interés por conocer el funcionamiento de la Universidad de Cienfuegos, la cultura cubana y las respuestas de la comunidad universitaria ante los desafíos de la inteligencia artificial en la educación. La participación de delegados de Colombia, Estados Unidos y otras naciones confirma el alcance internacional de la convención y su contribución a una educación superior más conectada, solidaria y comprometida con la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos.

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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