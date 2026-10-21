Concierto Sur, veinte años de música y memoria 

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Cumplir veinte años de creada no es únicamente alcanzar una cifra significativa en la vida de una agrupación artística, es también hacer balance de un camino construido con disciplina, sensibilidad y vocación; reconocer a quienes han sostenido el proyecto a lo largo del tiempo y celebrar la huella que la música deja en la comunidad. Por eso, el aniversario de la Orquesta de Cámara Conciertos Sur el 20 de octubre día la Cultura Cubana, se convierte en una verdadera fiesta , en la que confluyen la memoria, el presente y la esperanza de continuidad.

Entre violines, violas, chelos , violonchelos y contrabajo se gesta una celebración que trasciende el concierto habitual. Cada instrumento aporta una voz particular, pero es en el diálogo colectivo donde la orquesta encuentra su mayor fuerza. Las cuerdas, con sus matices y posibilidades expresivas, construyen un paisaje sonoro capaz de evocar la intimidad de la música de cámara y, al mismo tiempo, proyectar una energía profundamente contagiosa.

A lo largo de estas dos décadas, la Orquesta de Cámara Conciertos Sur ha representado un espacio de encuentro para músicos, estudiantes, profesores, amigos y amantes de la música. Su historia se ha tejido no solo en los escenarios, sino también en los ensayos, en las aulas y en esos momentos cotidianos en los que una agrupación aprende a escucharse, a confiar y a crecer. Veinte años significan, en este sentido, una trayectoria artística, pero también una labor humana y pedagógica.

Uno de los mayores valores de esta celebración radica precisamente en la posibilidad de vincular a los estudiantes de la Escuela de Arte Benny Moré con músicos profesionales que, en muchos casos, son también sus profesores. Ese encuentro resulta esencial para la formación de las nuevas generaciones, la enseñanza artística no se limita a los contenidos técnicos ni a la lectura de una partitura; se completa cuando el estudiante observa a sus maestros en el ejercicio profesional, comparte con ellos un escenario y comprende que la excelencia se alcanza mediante la constancia, el estudio y la entrega.

La celebración adquiere además un sello particular con la llegada de la percusión, encargada de ponerle sabor y cubanía a la jornada, en medio del universo de las cuerdas, la percusión introduce el pulso, el movimiento y la memoria rítmica de la isla. Su presencia amplía el horizonte sonoro del concierto y recuerda que la música cubana nace de la conversación entre diferentes tradiciones, de la capacidad de integrar lo académico y lo popular, lo escrito y lo espontáneo.

Como invitada especial participa la concertista de guitarra Arianna Cuella, cuya presencia suma otra textura y otra sensibilidad al encuentro, la guitarra, instrumento de hondas raíces en la cultura musical cubana y latinoamericana, establece un diálogo cercano con la orquesta. Su sonido puede ser íntimo y delicado, pero también posee una fuerza expresiva capaz de integrarse al conjunto y enriquecerlo.

Más que un aniversario, este concierto es una celebración de los vínculos, allí están los amigos que han acompañado el proyecto, los músicos que le han dado voz, los profesores que han guiado a los jóvenes y los estudiantes que comienzan a escribir sus propias historias. Todos participan de una misma experiencia: la certeza de que la música puede reunir generaciones, fortalecer identidades y abrir caminos de colaboración.

La Orquesta de Cámara Conciertos Sur bajo la dirección de Enme Enrique Rifat Lima, llega a sus veinte años con una historia digna de ser celebrada y con el desafío de continuar creciendo. En cada cuerda que vibra, en cada ritmo de percusión y en cada guitarra que se suma al conjunto, se escucha la memoria de lo vivido y la promesa de lo que aún está por venir. La fiesta de aniversario será, así, un homenaje al pasado, una afirmación del presente y una apuesta por el futuro de la música y de la enseñanza artística.