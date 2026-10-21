Canciller cubano denuncia presiones de EEUU contra la votación de la resolución sobre el bloqueo en la ONU

Compartir en

Fuertes presiones a Estados soberanos para que cambien su tradicional voto, extremas medidas unilaterales que recrudecen el cerco contra Cuba y un insólito bloqueo energético marcarán la próxima votación en la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

En conferencia de prensa este miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez Parrilla, mostró documentos y fragmentos de videos que corroboran estas inusuales prácticas, las cuales demuestran un reconocimiento de culpabilidad por el sufrimiento que provocan al pueblo cubano, como parte de los efectos humanitarios de esta cruel política.

Durante su comparecencia, aseguró que Washington pretende quebrar el respaldo histórico y casi unánime de la comunidad internacional a Cuba, para lo cual le han pedido a gobiernos con un apoyo sólido al país antillano que se abstengan o abandonen la sala en el momento de la votación, el próximo 28 de octubre.

Al respecto, subrayó que resulta sorprendente la utilización de un grupo de países latinoamericanos como testaferros para realizar la labor de convencimiento y obligar a otros a cambiar su voto, a lo que se suman los mensajes de coacción que a diario son distribuidos por las embajadas estadounidenses y sus funcionarios para lograr tales objetivos.

El verdugo culpa a la víctima, en este caso al gobierno cubano, de los daños económicos, financieros y sociales que genera el bloqueo y para ello distribuyen un documento que contiene muchas mentiras, entre ellas que esta política es legal y permite el comercio con Cuba, acotó.

El canciller también se refirió a las sanciones extremas que pretenden aplicar a los países y diplomáticos que no ceden a sus presiones como la negación de visas a funcionarios y sus familiares, y la implementación unilateral de aranceles, entre otras medidas.

Evento fallido y provocador contra Cuba en ONU

En el encuentro con la prensa nacional y extranjera acreditada en el país, Rodríguez Parrilla ofreció detalles sobre el “evento fallido” que aconteció el pasado 19 de octubre en uno de los salones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que asistió apenas una decena de países con una representación de bajo nivel, ya que no hubo casi ningún embajador.

Precisó que el acto, convocado por el representante de Estados Unidos ante la ONU, ocurrió en una sala que requiere de acreditación diplomática; sin embargo, llama la atención que muchos de los asistentes radican en Estados Unidos y tienen un aval terrorista como el cubano Orlando Gutiérrez Boronat, al que se le unieron otros connacionales como el “delincuente, abusador y misógeno” José Daniel Ferrer y el falso artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara.

Este es un hecho insólito y peligroso que refleja desesperación y busca cambiar la dinámica de las sesiones de la ONU para que las naciones varíen su voto, dijo el canciller, quien reconoció que otro objetivo es desviar la atención de los estadounidenses de las acciones atroces que comete el gobierno de su país contra la isla.

Todo el planeta conoce lo que ocurre hoy en Cuba, situación que podrá ocurrir contra cualquier Estado si la ONU no toma acciones urgentes, afirmó Rodríguez Parrilla y añadió: Los ciudadanos estadounidenses conocen de los efectos del bloqueo y la gran mayoría lo condena.

Al referirse a la reciente orden de detención de la Fiscalía General de Florida, en Estados Unidos, contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que es un acto infame que no tiene valor legal, ético y práctico.

La política de Estados Unidos hacia Cuba debe cambiar

Yo tengo la convicción que la política de Estados Unidos hacia Cuba tendrá que cambiar, debido a la resistencia y la disposición del pueblo cubano a defender su soberanía. Pero, también tendrá que cambiar porque es la voluntad del pueblo estadounidense, aseveró el máximo representante de la diplomacia en la nación antillana.

Reconoció que el orden internacional que trata de imponerse, en muchos casos a punta de pistola, es peligroso, amenazador e insostenible y podría generar una conflagración internacional por la desenfrenada carrera armamentista. Estoy seguro que la humanidad no permitirá que ocurra lo peor.

Rodríguez Parrilla aprovechó la oportunidad para expresar su gratitud a gobiernos, parlamentos, organizaciones sociales y políticas, artistas e intelectuales, entre otros sectores, por expresar su condena contra el bloqueo y su apoyo a Cuba.

Asimismo, agradeció las donaciones y a los Estados que siempre han votado a favor de la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Tengo la seguridad que el venidero 28 de octubre la Asamblea General de Naciones Unidas se pronunciará, una vez más, a favor de Cuba y estoy seguro que esta política quedará en absoluto descrédito , como lo demuestran las recientes evidencias presentadas por 43 organizaciones internacionales al secretario general de la ONU, António Guterres, sobre el impacto del bloqueo contra la isla, acotó.

En la medida que Cuba resista, la solidaridad será mayor, sentenció el canciller, quien resaltó la enorme admiración internacional que genera Cuba por su ejemplo de abnegación y conciencia política, pero también de firmeza revolucionaria.

Tomado de Cubadebate