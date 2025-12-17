Debaten cienfuegueras sobre violencia de género 

Compartir en

La violencia de género que persiste contra las mal llamadas del sexo débil, centró los debates de las miembros del Comité Provincial de la Federación de Mujeres Cubanas en Cienfuegos durante su último pleno ampliado correspondiente al actual año.

Intercambiaron las féminas integrantes del Comité e invitadas con máximas dirigentes de los Tribunales, Fiscalía, Justicia, cátedras de género y de otros organismos como Cultura, Educación y Salud, sobre cómo enfrentan ese flagelo que aún en este siglo afecta a las cubanas como problema social desde diferentes esferas y escenarios.

Dialogaron las presentes sobre Talleres de Voces de Mujeres por la No Violencia, Consejería en las sedes de la FMC, labores en las Casas de Orientación, jornadas de Violencia Cero o Día Naranja cada 25 todos los meses para mantener el tema en la agenda pública y detectar en acompañamiento sicológico y legal a las que acuden con herida profunda de violencia de género.

Transformar deficiencias, fue acuerdo unánime en la cita para mantener la vitalidad de la organización y dotarla de herramientas para su sostenibilidad con el incremento del liderazgo de las federadas más jóvenes para asegurar así la continuidad del trabajo.

Las miembros del Secretariado Provincial de la FMC, que encabeza Ana Ibis Gómez Hernández dieron a conocer además, la valoración dada por sus homólogas nacionales en la reciente rendición de cuenta, calificada de aceptable en el cumplimiento de tareas priorizadas y autofinanciamiento de la organización, cursos de adiestramiento y producción de alimentos en parcelas y patios; así como de las acciones para corregir distorsiones e impulsar la economía.

En la cita, que se desarrolló en el Palacio de los Pioneros, la dirección de la organización femenina sureña, reconoció con el sello conmemorativo aniversario 65 de la FMC a federadas y trabajadoras sociales destacadas y trazó líneas de trabajo para el 2026, donde la prioridad es la implementación del Programa de Adelanto para las Mujeres, en empresas y organismos.