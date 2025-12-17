Díaz-Canel ratifica apoyo a Venezuela por bloqueo naval del gobierno de EE.UU.

Compartir en

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó este martes el rechazo al bloqueo naval del Gobierno de Estados Unidos a Venezuela.

En un mensaje en la red social X, el mandatario ratificó el apoyo al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar.

«Nuestro total respaldo al comunicado publicado por el Gobierno venezolano», escribió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio hoy un paso más en su agresividad contra Venezuela al ordenar el bloqueo de todos los buques petroleros que entren o salgan de la nación sudamericana, informa Prensa Latina.

Seis días después de la incautación de un tanquero frente a las costas de Venezuela, la administración Trump levantó la varilla de las presiones contra el Gobierno de Nicolás Maduro al que designó este 16 de diciembre como “organización terrorista extranjera”, y en base a esto dispuso el “bloqueo total y completo” de buques desde y hacia ese país.

Su decisión la dio a conocer en su habitual tribuna en Internet, Truth Social, donde, además, escaló en su retórica contra el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de terrorismo, narcotráfico y robo de activos.

En su extenso mensaje en la plataforma en línea escribió que Venezuela se encuentra “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y amenazó con que el cerco militar a ese país crezca, mientras hacía alusión a una ofensiva inédita sobre Caracas.

“La conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el actual ocupante del Despacho Oval al reiterar alegaciones infundadas contra su par venezolano, electo democráticamente.

Según Trump, el “el régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

En esa andanada de imputaciones para justificar una eventual incursión militar terrestre en ese país, aseguró que, por estas y “muchas otras razones”, el Gobierno de Venezuela fue designado por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera.

Dijo igualmente que los “inmigrantes ilegales y criminales” -como califica a los venezolanos que llegan a territorio estadounidense- que fueron enviados por Caracas durante la «débil e inepta» administración de Joe Biden (2021-2025) “son devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

Trump insistió en su retórica incendiaria que Estados Unidos “no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación” y que tampoco habrá cabida para que “un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo”.

Todos esos recursos, —advirtió en este mensaje subido de tono— “deben ser devueltos a Estados Unidos inmediatamente”.

