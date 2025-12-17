Celebran décimo aniversario de la filial de la Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos

Compartir en

En la Perla del Sur realizaron el acto central por el décimo aniversario de la filial de la Unión de Informáticos de Cuba (UIC), organización que impulsa la transformación digital y el desarrollo tecnológico, pilar de la gestión de gobierno.



El evento contó con la presencia de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido quien, en nombre de la organización política y el Gobierno, otorgó un Reconocimiento Especial a la sede cienfueguera por la trascendencia de su trabajo.

Gisela Díaz García, presidenta de la Junta Directiva en el territorio, significó que la organización cienfueguera es la única de Cuba con un Proyecto de Desarrollo Local, «JaguaBit», y con capacidad para el autofinanciamiento.

El agasajo los fundadores de la organización y a delegaciones de base destacadas, constituyó un momento importante en el encuentro que unió a representantes de los más de doscientos miembros de la UIC en el territorio sureño.

La Unión de Informáticos de Cuba en Cienfuegos quedó inaugurada el 18 de diciembre de 2015, y hasta la fecha sobresalen en la capacitación especializada, con certificación internacional, en la ciudadana, a través de las ferias tecnológicas, así como por sus aportes innovadores a las ciencias informáticas.

La Unión de Informáticos de Cuba es una organización social de carácter voluntario, autofinanciada y sin ánimo de lucro, que aúna a personas naturales y jurídicas, profesionales de las Tecnologías de la Información, y la Comunicación, la Electrónica y la Automática con un perfil científico técnico.