Realiza Artex Cienfuegos actividades por su aniversario 

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El reconocimiento a fundadores, a trabajadores con mayor cantidad de años de labor ininterrumpida, jubilados y a agrupaciones culturales, sobresalen entre las actividades que desarrolla la Sucursal ARTEX en Cienfuegos, víspera al aniversario 35 de su creación.

Refirió Leysi Borges Borges, Gerente de Comunicación y Mercadotecnia en la entidad sureña de Promociones Artísticas y Literarias, que como preámbulo a la fecha de conmemoración el próximo 21 de noviembre, ejecutan un amplio y variado programa de acciones, gracias a la creatividad y compromiso de su colectivo de trabajadores.

La sucursal cienfueguera de esta empresa líder en la promoción y comercialización del producto cultural cubano se mantiene entre las más destacadas del país y es la única que cuenta con un estudio de grabaciones y ediciones, el Eusebio Delfín, premiado nacionalmente por su calidad.

ARTEX Cienfuegos está integrada por cuatro lineas de negocios, centros culturales, entre los que sobresalen el Cubanísimo y el ubicado en el teatro Tomás Terry, que acompañan con servicios gastronómicos a las agrupaciones musicales locales y foráneas en sus presentaciones; así como por una red de tiendas y la Agencia de Viajes de Turismo Cultural Paradiso.

Aseguró Borges Borges que el principal desafío que tiene hoy ARTEX Cienfuegos está en estabilizar los servicios en esas instalaciones, hoy carentes de abastecimientos y fortalecer las alianzas con el sector no estatal, para poder logra cubrir las expectativas del público sureño.