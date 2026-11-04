Ganó ALFICSA S.A Cienfuegos medalla de plata en Premio Iberoamericano de calidad

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La Empresa Alficsa Plus S.A, de Cienfuegos, que produce y comercializa alcoholes finos y súper finos de caña con destino al mercado cubano e internacional, resultó ganadora de la medalla de Plata del Premio Iberoamericano de Calidad, que se entregó este martes en Madrid, España.

Arnaldo Costa Delgado, presidente de la destilería cubano-española, ubicada en Covadonga, Aguada de Pasajeros, dijo con inmediatez vía online que el lauro, correspondiente al actual año, lo entregaron dentro del marco de la Trigésima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con el objetivo de promover la excelencia en el sector empresarial.

La medalla, primera que obtiene la provincia de Cienfuegos en un certamen de esa categoría, es el resultado de un arduo y sostenido trabajo colectivo, precisamente cuando el país atraviesa por una aguda crisis económica.

Según explicó Costa Delgado, desde 2021 transitaron por un minucioso proceso, con resultados como el Premio de la Provincia de Cienfuegos a la Calidad, el propio lauro a nivel nacional, y la certificación de cinco Normas de Calidad de reconocido prestigio.

Destacó también, la interacción sistemática y transparente con los clientes, especialmente con Habana Club Internacional, Suchel Camacho y Cuba Ron; así como la entrega, calidad humana y profesional de los 57 trabajadores de la planta, quienes laboran con dedicación para que los alcoholes producidos estén entre los mejores del mundo.