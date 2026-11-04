Se desarrolla en Cienfuegos el Ejercicio Estratégico Moncada

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En la región militar Cienfuegos comenzó el Ejercicio estratégico Moncada, dedicado al centenario del natalicio del Comandante en jefe Fidel Castro Ruz y a los 70 años de la constitución de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

En correspondencia con las constantes acciones subversivas para desestabilizar la tranquilidad social, el Consejo de defensa provincial, presidido por Armando Carranza Valladares, organizó los ejes estratégicos para enfrentar a la contrarrevolución y preservar las fuerzas, medios y recursos disponibles.

El dirigente refirió la labor de esta jornada en los centros de dirección para la puesta en completa disposición combativa, con el permanente llamado a la defensa de la soberanía nacional a través del concepto de guerra de todo el pueblo.

De conjunto con los combatientes del Ministerio del Interior, en Cienfuegos acontecerá este ejercicio militar durante dos jornadas, previo al día nacional de la defensa.