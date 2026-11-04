Cuba / Defensa

Cuba realizará el Ejercicio Estratégico “Moncada 2026” y el Día Nacional de la Defensa

Redacción RCMpor Redacción RCM
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Como se ha venido informando por los medios de comunicación, los días 4 y 5 de noviembre se desarrollará en todo el país el Ejercicio Estratégico “Moncada 2026”, que tiene como objetivo continuar elevando el nivel de preparación y cohesión de los órganos de dirección y de mando, las tropas, el sistema defensivo territorial y la economía en todas las instancias para enfrentar cualquier variante de agresión contra nuestra Patria.

Además, el viernes 6 de noviembre se realizará el Día Nacional de la Defensa, en el que nuestro pueblo participará en diversas tareas relacionadas con la preparación para la defensa.

Consejo de Defensa Nacional

Tomado de Cubadebate

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