Firma Díaz-Canel libro de condolencias por el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas

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En un claro recinto de la Embajada de México en Cuba, una hermosísima rosa blanca acompañaba este lunes la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas. Detrás del retrato con el rostro del entrañable amigo de la Mayor de las Antillas, dos banderas muy juntas -la de tierra azteca, y la cubana- eran fieles testimonios de la hermandad que une a los dos países.

Casi al mediodía, llegó hasta allí el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, para estampar sobre un anchuroso libro el sentir por la reciente partida física de ese admirable luchador que fuera Cuauhtémoc Cárdenas (1934-2026).

El dignatario escribió: «Para Cuba ha sido un gran honor contar entre sus mejores amigos con un hombre como Cuauhtémoc Cárdenas, infatigable luchador por el progreso con justicia social para la hermana nación de México».

«Cubanos y mexicanos de diversas generaciones agradecemos su incansable aporte a la amistad entre nuestros pueblos».

«Reconocemos su entereza, su altura moral y su dignidad a toda prueba como expresión de los mejores valores del pueblo mexicano».

«Con gran dolor, pero orgullosos de ese gran patriota y latinoamericano, expresamos nuestras sentidas condolencias y apoyo moral y espiritual a la familia Cárdenas, al gobierno y pueblo mexicano».

Días antes, desde su cuenta de X, el Jefe de Estado había resaltado el modo en que el «entrañable amigo de Cuba» había defendido siempre «las más nobles causas de América Latina y el Caribe»; y había hecho extensiva, a nombre de Cuba, «nuestra solidaridad con el gobierno y pueblo mexicanos ante tan sensible pérdida».

También días antes, el expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, había definido a su coterráneo como a un «transformador» sin el cual la realidad política del país azteca fuera otra; como a un hombre que «nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren»; como alguien a quien definió como el precursor del movimiento democrático en la historia reciente del país.

Por su parte la mandataria Claudia Sheinbaum, desde la misma red social, había descrito a Cuauhtémoc Cárdenas -hijo del expresidente Lázaro Cárdenas (1934-1940)- como a «un hombre de principios firmes», que supo honrar el legado de su padre con una trayectoria fiel a la soberanía nacional y a las causas sociales.

«Muchas gracias», dijo sentidamente en la mañana de este lunes, al Presidente Díaz-Canel, el embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, en una jornada que también contó, por la parte cubana, con el miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda; así como con el viceministro primero de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Gerardo Peñalver Portal.

Tomado de Cubadebate