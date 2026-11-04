Cuba

Criterio Compartido aborda situación con el abasto de agua

Redacción RCMpor Redacción RCM
Compartir en

El espacio radial Criterio Compartido, que se transmite los  miércoles a las 7:15 a.m. con frencuencia quincenal, con la presencia del presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio continuidad durante su cuarta emisión a la situación con el abasto de agua en el país, atendiendo a las inquietudes recibidas en relación a la falta prolongada del servicio, dependencia de las pipas, salideros, falta de respuesta de los organismos competentes, y maltrato a la población.

Díaz-Canel intercambió con Yosvany Rubí, director de Aguas de La Habana, y Antonio Rodríguez, Presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

El mandatario enfatizó en la responsabilidad de las instituciones en la atención a las quejas de la población y la busqueda de soluciones sin tener que acudir a la «visibilidad mediática».

Desde la localidad habanera de Mantilla se transmitió un reportaje, en el que se enfatizará en el programa integral para la recuperación del servicio.

Fragmento del programa Criterio Compartido, emisión 04

 

 

Redacción RCM

Ver todas las entradas de Redacción RCM →

Puede que también te guste

La-ciencia-en-funcion-de-la-economia-aprueba-Consejo-de-Ministros-prioridades-en-ciencia-tecnologia-e-innovacion

🎧 La ciencia en función de la economía: aprueba Consejo de Ministros prioridades en ciencia, tecnología e innovación

Manu Pineda en Cuba, Israel practica el terrorismo desde su génesis

Manu Pineda en Cuba: Israel practica el terrorismo desde su génesis

Participa Díaz-Canel en presentación de libro en homenaje a Fidel

Participa Díaz-Canel en presentación de libro en homenaje a Fidel

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *