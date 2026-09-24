Contactos Cuba-EEUU sin avances

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“Es evidente que sin avances”, afirmó el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío en relación con las comunicaciones directas y reuniones presenciales en meses recientes entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos.

No puede identificarse que existan avances, cuando el Gobierno de Estados Unidos “impone con frecuencia semanal o quincenal nuevas medidas coercitivas de castigo al pueblo cubano y continúa reforzando la brutal guerra económica”, expresó el diplomático a Prensa Latina.

Al argumentar respecto a la pregunta sobre esas eventuales reuniones entre La Habana y Washington, un tópico sobre el cual insisten medios de prensa en Estados Unidos, Fernández de Cossío subrayó que “es un tema que manejamos con discreción, como ha sido nuestra práctica”.

Tenemos relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos y por tanto un canal oficial de comunicación, añadió el viceministro de Relaciones Exteriores, quien integra la delegación de Cuba al Segmento de Alto Nivel del 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

“Hemos tenido siempre la disposición a conversar seria y responsablemente con Estados Unidos sobre nuestras diferencias y para resolver asuntos de la relación bilateral, sobre bases de respeto y apego al Derecho Internacional”, reiteró.

Seguimos abiertos a conversar -enfatizó-, “entre otros motivos por convencimiento de que la razón está de nuestra parte”.

También abordó en sus respuestas la diplomacia de coacción a terceros, en especial en el caso de la colaboración médica. “Estados Unidos ejerce una presión abusiva sobre países en desarrollo que desean prestar servicios de salud a sus respectivas poblaciones, se comprometen políticamente a hacerlo y han solicitado ayuda a Cuba con ese fin”.

Esa presión -puntualizó- busca que, contra su voluntad y perjuicio de su pueblo, los propios gobiernos que han solicitado la ayuda se sientan obligados, en algunos casos, a renunciar a ella. Es una imposición coercitiva del Gobierno de Estados Unidos sobre naciones soberanas, denunció.

A la pregunta sobre los que aseguran que el bloqueo no existe, que esa es la continua narrativa de La Habana, el viceministro cubano insistió en el impacto humanitario de ese cerco unilateral que dura más de seis décadas y el daño que provoca sobre la vida cotidiana del pueblo cubano en su conjunto. “Consiste en un castigo colectivo, lo que constituye un crimen internacional”, sentenció.

También abordó en sus respuestas cómo marcha el conjunto de medidas adoptadas para la transformación económica y social de Cuba. “Es un proceso amplio e integral, que conlleva un intenso esfuerzo legislativo y normativo para lograr su implementación”, opinó.

“Ya se ha avanzado considerablemente en ese empeño y la materialización de lo aprobado ya es una realidad que se experimenta progresivamente”, concluyó Fernández de Cossío.

El martes la delegación de Cuba abandonó el plenario de la Asamblea General ante las calumnias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la nación caribeña.

Al hablar del hemisferio occidental y del mapa que ha cambiado, Trump ignoró el brutal impacto del bloqueo y recurrió a la misma retórica de que «Cuba es un Estado absolutamente fallido», socorrido pretexto para una posible agresión militar a la isla y mencionó a su secretario de Estado, Marco Rubio, como el encargado de los intercambios con La Habana.