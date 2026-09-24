🎧 Triángulo de la confianza: Procesos de transferencia de propiedad de la vivienda

Lourdes Rodríguez, especialista jurídica en la Dirección Provincial de la Vivienda, regresa al Triángulo de la confianza, para intercambiar con los oyentes acerca de los Procesos de transferencia de propiedad de la vivienda.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →