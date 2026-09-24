Dialogó Canciller cubano con homólogo ruso

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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, sostuvo un encuentro con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, al margen del Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York.

Me reuní con el estimado amigo y Canciller de Rusia Serguéi Lavrov, en el marco del Segmento de Alto Nivel del 81 período de sesiones de la AGNU, escribió Rodríguez Parrilla en su perfil oficial de la red social Facebook, donde destacó el “excelente estado de los estratégicos y multifacéticos vínculos bilaterales”.

El jefe de la diplomacia cubana señaló que en el intercambio se abordó la situación de Cuba como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, el cerco energético y las sanciones secundarias impuestas por Estados Unidos.

Lavrov confirmó el apoyo de Moscú a la exigencia de La Habana de poner fin inmediato y completo al bloqueo económico, comercial, financiero y energético, y subrayó la necesidad de excluir a Cuba de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, según precisó la cancillería rusa desde su canal de Telegram.

Durante la reunión, ambos ministros coincidieron en continuar la coordinación de posturas en foros internacionales, en particular en la ONU, y ratificaron la determinación de fortalecer la asociación estratégica ruso-cubana.

El canciller ruso condenó el carácter extraterritorial de las medidas restrictivas unilaterales contra la Isla y reafirmó la voluntad de su país de contribuir a la seguridad global y regional.

Rodríguez Parrilla enfatizó que Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí, en referencia a las graves consecuencias de las sanciones sobre la economía y la sociedad cubanas.

La cita bilateral se desarrolló en un ambiente de confianza y permitió revisar aspectos de la cooperación y la situación regional, con el compromiso de avanzar hacia un orden mundial multipolar más justo, basado en el respeto a la soberanía de los Estados.