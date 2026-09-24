Integran acciones de prevención y enfrentamiento a las drogas en Cienfuegos

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Como parte del Ejercicio Nacional para el enfrentamiento a conductas asociadas con las drogas y otras sustancias similares, la provincia de Cienfuegos desarrolla, del 14 al 27 de septiembre, un programa dirigido a fortalecer la prevención.

La MSc. Carmen Onilda Carrillo Perurena, jueza profesional del Tribunal Provincial y miembro activo del Subgrupo Provincial Antidrogas, aseveró que el propósito centró acciones para la sencibilización de los jóvenes en relación a consecuencias negativas de las conductas ilícitas relacionadas con las drogas y las repercusiones que provocan en la vida personal, familiar y social de quienes incurren en ellas.

La especialista significó que realizaron conversatorios en la sede del Tribunal Provincial de Cienfuegos y en el Instituto Politécnico “José Gregorio Martínez» y el conversatorio con alumnos del Técnico Medio en Derecho Judicial.

En el programa despertó interés el testimonio de dos personas que cumplen sanciones en libertad por delitos asociados a las drogas y contaron sobre la vida en prisión y transmitieron a los estudiantes recomendaciones para prevenir la incorporación a este tipo de conductas.

Los intercambios también permitieron informar a los jóvenes que la responsabilidad penal comienza a los 16 años, así como promover el conocimiento de las consecuencias jurídicas y sociales derivadas de los delitos relacionados con las drogas, significó Carrillo Perurena.

Las actividades realizadas durante este periodo fueron valoradas positivamente por su contribución al diálogo directo con los estudiantes y favorecer la incorporación de un mayor número de jóvenes a las acciones de prevención y enfrentamiento de este flagelo, agregó.

Asimismo, reafirmaron la importancia del trabajo conjunto entre Educación, Salud Pública, el Sistema de Tribunales y las demás instituciones que integran el Subgrupo Provincial Antidrogas en defensa de una sociedad más segura y de una política de tolerancia cero ante las drogas.