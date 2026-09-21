Cienfuegos

Conmemoran anapistas cienfuegueros aniversario 68 del Congreso Campesino en Armas

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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Miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) de la provincia de Cienfuegos, junto a sus familiares, realizaron este lunes en cooperativas de los municipios sureños, trabajos productivos, seguidos de actos, para conmemorar el aniversario 68 del Congreso Campesino en Armas.

Como parte de un programa de actividades que concluye hoy, los campesinos y cooperativistas cienfuegueros seleccionaron para la jornada organizaciones de base y fincas donde más productiva resultara la labor, como homenaje al hecho histórico celebrado un día como hoy en tierras del Segundo Frente Oriental, dirigido por el entonces Comandante Raúl Castro Ruz.

En los encuentros dialogaron sobre la importancia del Congreso en plena guerra de liberación, aprovecharon además para reconocer públicamente a campesinos y bases destacadas en la producción de alimentos y otras tareas de la organización.

De igual manera la Anap en Cienfuegos , realizó matutinos especiales en las plazas martianas de las cooperativas del territorio, para patentizar el compromiso de la membresía de cumplir el deber patriótico de producir para el pueblo.

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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