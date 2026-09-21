Promueven en Palmira respeto hacia la ciudad y el patrimonio con Octubre Urbano

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En el municipio cienfueguero de Palmira organizan la agenda para la cercana celebración de Octubre Urbano que comienza el día primero del próximo mes, en coincidencia con Día Mundial del Hábitat, y promueve una cultura de respeto hacia las ciudades y el patrimonio.

Según explicó Dailí Chacón Rodríguez, directora municipal de Ordenamiento Territorial y Urbano (INOTU), el programa incluye acciones comunitarias, trabajos voluntarios, talleres y actividades culturales.

Entre las propuestas destacan concursos de dibujo para los niños, con la peculiaridad de que este año acontecerá en los asentamientos rurales, donde los pequeños crearán sus obras in situ mientras participan las familias.

Asimismo, Chacón Rodríguez destacó que la jornada también contempla el nacimiento en las escuelas del «Tren de la Alegría», como parte de las actividades de Octubre Urbano, con la formación de círculos de interés.

Otro momento de valor son las charlas con estudiantes de todos los niveles educativos, ofrecidas por especialistas del Museo Municipal y arquitectos en el parque «Jacinto Portela», para sensibilizar a los alumnos acerca de la tradición representada en dicho espacio público.

Las iniciativas sobre la importancia de cuidar las ciudades, los pueblos y sus valores patrimoniales, acontecerán hasta el treinta y uno de octubre, fecha de celebración del Día Mundial de la Ciudades.