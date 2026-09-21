Yunier Junco Alejo, subdirector general de Educación en Cienfuegos, participa en el Triángulo de la confianza para actualizar a la audiencia sobre la marcha del curso escolar 2025-2026.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →