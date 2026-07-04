Cienfuegos / Economía

Revitalizarán producciones cafetaleras en Cumanayagua

Alexis Abril (Radio Cumanayagua)por Alexis Abril (Radio Cumanayagua)
Preparan condiciones para inicio de cosecha cafetalera en Cumanayagua
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Las producciones cafetaleras de la provincia de Cienfuegos mejorarán para las próximas cosechas con la implementación de nuevas medidas aprobadas nacionalmente.

Omar Bermúdez Sánchez, director de la Empresa Eladio Machín, del municipio de Cumanayagua, afirmó que sólo recibirán café de las diversas formas productivas para que el grano llegue con mayor calidad a las despulpadoras.

Expuso a la Radio local que, la resiembra continúa planificada en 70 hectáreas de la zona montañosa con cafetos de la variedad Robusta vietnamita y disponible en los viveros, aunque el traslado pudiera atrasarse debido a la carencia de combustible.

Bermúdez Sánchez refirió además que los trabajadores cafetaleros recibirán beneficios salariales con las utilidades de cada trimestre y constituye una sólida razón para que mejoren los resultados en las áreas de acopio y beneficio.

Alexis Abril (Radio Cumanayagua)

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