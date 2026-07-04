Cienfuegos impulsa jornadas culturales y literarias para este verano

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La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), en Cienfuegos desarrollará durante el verano diversas acciones vinculadas a proyectos culturales literarios, con el propósito de llevar el arte y la creación a comunidades rurales y otros escenarios del territorio.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de trabajo de la organización para promover el intercambio, la sensibilidad artística y el acercamiento de los jóvenes a la cultura.

La primera secretaria de la UJC en la provincia, Anisley Cordero González, explicó que entre las principales propuestas sobresalen las cruzadas artísticas y literarias, especialmente hacia zonas apartadas del municipio de Cumanayagua.

Allí, la juventud cienfueguera, junto a la Asociación Hermanos Saíz, pretende llevar espectáculos, lecturas, y otras manifestaciones que contribuyan al disfrute y la formación cultural de niños, adolescentes y adultos.

«Sobre todo, las cruzadas artísticas y literarias a comunidades rurales, y nosotros acá en Cienfuegos tenemos siempre la cruzada artística de nuestra Asociación Hermanos Saíz, que siempre sube al macizo de Guamuhaya, en Cumanayagua, tratando de llevar cultura a esos lugares», señaló la dirigente juvenil.

La iniciativa busca no sólo entretener, sino también acercar propuestas de calidad a espacios donde el acceso a determinadas manifestaciones culturales puede resultar más limitado.

Con estas acciones, la UJC pretende convertir el verano en un tiempo de participación, creación y encuentro con las raíces culturales del territorio.