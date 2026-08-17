Anuncia Banco Popular de Ahorro cienfueguero pago a jubilados

Compartir en

El Banco Popular de Ahorro (BPA), de Cienfuegos anuncia en redes sociales el período de pago a los jubilados que comienza el 18 de agosto y culmina el 25 del mismo mes en todas las sucursales de dicho sector bancario, para mantener durante esos días los beneficios otorgados para el servicio de caja.

El sitio oficial de Facebook de BPA en el territorio sureño, presenta la diapositiva que distribuye los grupos de pago de la seguridad social, según los años nacimiento y como es sabido entrevistas anteriores garantizan siempre el efectivo para entregar el monto de dinero requerido a cada jubilado.

Del 18 de este mes y hasta el 25sostienen las prioridades para atender al sector población al que peina canas y las bondades para hacer una cola solo de jubilados también alcanza a quienes requieran realizar algún trámite con la tarjeta de pago en el área de mesas, para banca personal o electrónica.