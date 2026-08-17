Listas mujeres rodenses para acto por aniversario de FMC

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Todo está listo en Rodas para la celebración este miércoles 19 de agosto del acto provincial cienfueguero por el aniversario 66 de la constitución de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

En el parque Raúl Suárez Martínez, de la localidad rodense, única con la condición Vanguardia Nacional en el territorio sureño en la emulación por la efeméride este año, será la cita de las mujeres cienfuegueras, a las nueve de la mañana.

Martha Rosa González Martínez, secretaria general de la FMC en Rodas, destacó el protagonismo de su membresía en el desarrollo económico y social del municipio, en los proyectos locales, la integración alcanzada en la etapa y el trabajo preventivo con las nuevas generaciones.

Aseguró la dirigente femenina, que será una movilización masiva no solo de las federadas, sino también de las familias para homenajear además al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio, con igual entusiasmo demostrado en todas las actividades realizadas a propósito de la fecha del 23 de agosto.