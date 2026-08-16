Rectoras cubana y mexicana impulsan cooperación universitaria

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La Universidad de Cienfuegos y la Autónoma de Querétaro (UAQ) estrechan sus lazos para impulsar la investigación conjunta y la formación doctoral durante una visita oficial en México.

La rectora de la Universidad de Cienfuegos, Orquídea Urquiola Sánchez, y su homóloga de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Silvia Amaya Llano, encabezaron el encuentro académico, informó la institución cubana a Prensa Latina.

La secretaria de Internacionalización de la UAQ, Marcela Ávila-Eggleton, y otros directivos de esa casa de altos estudios mexicanos acompañaron a la rectora Amaya Llano en la reunión.

El diálogo se centró en el impulso de la investigación conjunta y la consolidación de la formación integral de la comunidad estudiantil.

Urquiola Sánchez además dictó una conferencia magistral como parte de la jornada por los 30 años del Doctorado en Ingeniería de la UAQ. El espacio propició el intercambio de experiencias y reflexiones sobre los desafíos actuales de la educación superior en la región.

La visita de la rectora de la mayor de las Antillas a México refuerza los vínculos históricos entre las universidades de Cuba y ese país.

Ambas naciones mantienen una larga tradición de cooperación en el sector académico, con programas de movilidad estudiantil y proyectos de investigación conjuntos que datan de más de dos décadas.