Celebra 18 años de creada Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos

La Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos (OCCC) arriba este primero de diciembre a su aniversario 18 como la institución que tiene el reto principal de proteger no sólo los valores arquitectónicos del Centro Histórico declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino también el legado material e inmaterial del pueblo cienfueguero.

«Todas las personas o todos los organismos que radican dentro del centro histórico tienen que consultar con nosotros los trámites que quieren realizar de cualquier índole», afirma Roxana Labairu Batista, directora de la institución.

«No sólo estamos hablando de que yo en mi vivienda o en mi organismo quiero hacer una reparación al interior de mi edificación o en el exterior, sino también damos trámites para el autorizo de la pintura, indicamos a la persona cómo es que se debe pintar. Por ejemplo, en los estudios que hemos hecho, se determinó que los muros se pintaban de colores pasteles, los salientes que son todos estos elementos decorativos que tienen nuestra fallada se pintaban de color blanco».

La OCCC promueve actividades culturales con niños, adolescentes y adultos mayores. «Hemos llevado a los estudiantes al cementerio para que no lo vean sólo como un lugar de enterramiento, sino un lugar donde se pueden interpretar muchas cosas. Ya se han convertido en actividades identitarias nuestras, las tertulias donde se tratan diferentes temas todos los meses, el encuentro con la cultura francesa que es bien interesante donde llevamos especialistas, los recorridos de Sendas. Estamos llegando no sólo a las escuelas que radican en el centro histórico, no sólo porque nuestra labor ha llegado a ellas, sino porque ellos nos han pedido saber un poco más sobre su ciudad y eso es muy interesante».

Labairu Batista se refiere también a los resultados de los proyectos de colaboración y menciona el programa de Cuba’s Horse Inc para la salud equina, como resultado de las alianzas con la Oficina del Historiador de La Habana.

La promoción de toda la gestión de la OCCC ha contado con el apoyo de la radio base Fernandina Radio y la revista cultural Bitácora de Jagua.

La Escuela Taller de Restauración “Joseph Tantete Dubruiller” constituye además uno de los centros de la institución. En sus aulas, los jóvenes aprenden albañilería, carpintería, forja, soldadura, cerámica y jardinería.⁣

Actualmente la sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos radica en el Palacio García de la Noceda, valioso testimonio del patrimonio edificado en la Perla del Sur.

A propósito de esta celebración, Irán Millán Cuétara, fundador de la OCCC, quien fuera por más de cinco lustros su director, escribió este lunes en la red social Facebook. «El transitar durante todos estos años de su colectivo laboral y con el rescate de cada una de sus sedes y dependencias, han consolidado nuestra misión de GUARDIANES DE LA MEMORIA Y PROFETAS DEL FUTURO , como nos definiera nuestro querido y siempre presente Eusebio Leal Spengler. Muchas Felicidades a los Fundadores de la Oficina, al lindo colectivo laboral actual con su Directora Roxana Labairu al frente, a las Autoridades del territorio y a la Red de Oficinas, que propician el feliz desarrollo presente y futuro del Patrimonio cubano y cienfueguero.»