SNB 64: Cienfuegos pone fuera de combate a Villa Clara

Compartir en

Los Elefantes de Cienfuegos vencieron a los leopardos de Villa Clara por la vía rápida en ocho entradas, nocaut de 13 carreras por dos en choque escenificando en el estadio 5 de septiembre de la Perla del Sur.

El partido, último de la subserie era de mucha importancia para los de casa, si salían airosos se mantendrían entre los puestos del quinto al séptimo en dependencia del resultado de los demás equipos. Y así ocurrió, los paquidermos regresaron al quinto lugar, pues se combinó su éxito con las derrotas de Artemisa y Mayabeque, y aunque Sancti Spíritus ganó todavía está a un juego de los nuestros.

De regreso al choque dominical, el novato palmireño Pablo Enrique Ruiz Parapar alcanzó su primera victoria en series nacionales al trabajar seis capítulos con una sola carrera, permitió dos incogibles, ponchó a tres bateadores y regaló 4 boletos, aspecto este último donde radica su mayor problema, el control.

Esta fue la apertura más larga de la campaña para la joven promesa del pitcheo cienfueguero, antes había iniciado tres choques y relevado otros tantos, pero sin un gran resultado.

En cuanto a la ofensiva hubo mayor productividad y eficiencia en los maderos. Un total de 12 hits conectaron los elefantes dentro de los cuales destacan 6 dobles y un cuadrangular.

Richel López fue el mejor bateador, de 4-3, 2 anotadas, un doble, un cuadrangular y 4 fletadas para la goma, el cuarto madero Raúl Pérez también destacó al irse de 2-2, 3 anotadas, par de dobles y 4 empujadas, y el hombre proa en la tanda sureña Eric Acevedo se fue de 3-2, tres anotas y un remolque.

Concluida la décimo segunda subserie Cienfuegos tiene balance de 32 éxitos y 24 descalabros y desde este martes enfrentará al equipo de Granma, en Bayamo, que aunque no está en zona de clasificación en las últimas temporadas se le ha hecho muy difícil a los verdinegros.