Convocan en Cienfuegos al Festival Internacional de Poesía «Septiembre de palabras»

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La Cátedra Africanidad e Inclusión, en alianza con el Movimiento Cultural Sur, Capítulo Cuba de Cienfuegos, convoca al Festival Internacional de Poesía Septiembre de Palabras, dedicado a la memoria de Roberto Conde.

Este encuentro, en modalidad virtual, que se materializará el próximo día DIEZ, nace para reunir a poetas, lectores y personas amantes de la poesía para compartir versos, escuchar otras voces, celebrar la diversidad y dialogar sobre la capacidad de la literatura para comprender, reflejar y transformar la realidad.

Podrán participar poetas y personas mayores de 18 años de edad amantes del género, que admitirá obras con temática libre, que evidencien una conducta respetuosa, inclusiva y no discriminatoria, sin distinciones por origen, color de la piel, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad y condición social.

Cada participante podrá presentar un poema de su autoría o compartir un trabajo de otro autor que desee homenajear, difundir o hacer visible, en presentación mediante audio, video, lectura en línea, recital virtual o propuesta audiovisual.

Se admitirán diversas formas de expresión poética como poema escrito, poesía oral y visual, performance, décima, prosa poética y otras manifestaciones afines.

Las personas interesadas deben enviar sus datos de inscripción y la información requerida por el comité organizador a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba , en el menor tiempo posible. Otros detalles pueden obtenerlos a través de los números telefónicos 58 62 51 66 y al

54 16 63 04.