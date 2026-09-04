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Convocan en Cienfuegos al Festival Internacional de Poesía «Septiembre de palabras»

Marcia Silva Llanopor Marcia Silva Llano
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La Cátedra Africanidad e Inclusión, en alianza con el Movimiento Cultural Sur, Capítulo Cuba de Cienfuegos, convoca al Festival Internacional de Poesía Septiembre de Palabras, dedicado a la memoria de Roberto Conde.

Este encuentro, en modalidad virtual, que se materializará el próximo día DIEZ, nace para reunir a poetas, lectores y personas amantes de la poesía para compartir versos, escuchar otras voces, celebrar la diversidad y dialogar sobre la capacidad de la literatura para comprender, reflejar y transformar la realidad.

Podrán participar poetas y personas mayores de 18 años de edad amantes del género, que admitirá obras con temática libre, que evidencien una conducta respetuosa, inclusiva y no discriminatoria, sin distinciones por origen, color de la piel, nacionalidad, identidad de género, orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad y condición social.

Cada participante podrá presentar un poema de su autoría o compartir un trabajo de otro autor que desee homenajear, difundir o hacer visible, en presentación mediante audio, video, lectura en línea, recital virtual o propuesta audiovisual.

Se admitirán diversas formas de expresión poética como poema escrito, poesía oral y visual, performance, décima, prosa poética y otras manifestaciones afines.

Las personas interesadas deben enviar sus datos de inscripción y la información requerida por el comité organizador a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba , en el menor tiempo posible. Otros detalles pueden obtenerlos a través de los números telefónicos 58  62 51 66 y al
54 16 63 04.

 

Marcia Silva Llano

Periodista de Radio Ciudad del Mar. Especializada en temas de la mujer, el sector cooperativo-campesino. Escribe y conduce el espacio Hablemos de calidad, que transmite la revista A esta Hora, de Radio Ciudad del Mar. El 27 de septiembre de 2017 recibió en Cienfuegos el Premio del Barrio, por el aporte y contribución al trabajo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) en aquella provincia.

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