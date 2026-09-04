Curar sonrisas desde el escenario

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Elizabeth Barbán Ricardo, estudiante de quinto año de Estomatología e integrante del conjunto de danza Lembranza, define su vínculo con la danza como una pasión que nació desde muy pequeña y que hoy la acompaña en su vida universitaria.

»Mi vínculo con la danza nació desde muy pequeña, era una gran pasión. Para mí, formar parte de Embranza significa pertenecer a una familia que trasciende más allá del escenario.

«Es mantener vivas nuestras raíces cubanas a través de la danza, es sentir que cada coreografía cuenta una historia que merece ser siempre recordada. Es mi espacio de equilibrio, mi otra piel y mi vía de escape creativa».

La joven explica que la clave para conciliar los estudios y la danza está en la organización y la disciplina que ambas actividades exigen. Ser estudiante de Estomatología la ha enseñado a ser meticulosa y a gestionar el tiempo al máximo, mientras que la danza le ha dado resistencia física y mental para no rendirse ante el cansancio.

«La clave está en la organización y en la disciplina que ambas exigen. Ser estudiante de Estomatología me ha enseñado a ser muy meticulosa y a gestionar el tiempo al máximo. Y ser bailarina me ha dado la resistencia física y mental para no rendirme ante el cansancio.

«Mis días son largos, es verdad. Madrugo para las clases y las prácticas clínicas, y en las tardes o fines de semana me entrego por completo a los ensayos. No es fácil, hay momentos de mucho sacrificio.

«Pero cuando logras ver la sonrisa de un paciente o los aplausos de un público tras una presentación, entiendes que todo ese esfuerzo vale la pena. Se trata de priorizar y de tener claras ambas pasiones, que me complementan y me hacen mucho más fuerte».

Elizabeth destaca el impacto transformador de llevar el arte a comunidades montañosas y de difícil acceso. En lugares donde la distancia y las condiciones geográficas limitan el acceso a la cultura, la presentación se convierte en un acontecimiento.

«El impacto en la cruzada es profundamente transformador. Llevar el arte a las comunidades montañosas y de difícil acceso no es solo un acto cultural, es también un acto de amor y de justicia social.

«En esos lugares, donde a veces la distancia y las condiciones geográficas limitan el acceso a la cultura, nuestra presentación se convierte en un acontecimiento. Las personas, especialmente los niños y los ancianos, reciben nuestra danza como un regalo que les alegra totalmente el alma.

«Ver sus caras de emoción nos recuerda que la salud no es solo física, sino también espiritual y emocional. Llevamos un pedazo de tradición y de alegría a quienes más lo necesitan, porque ellos sí lo necesitan. Y eso significa nuestra labor, no tanto como artistas, sino también como seres humanos».

La fusión de la salud, la danza y el trabajo comunitario le ha regalado, según cuenta, una formación humana más completa.

«La salud me ha dado el rigor científico y la empatía para el dolor ajeno. La danza me ha enseñado la belleza del esfuerzo colectivo y la disciplina que requiere el cuerpo. Y el trabajo comunitario, especialmente el que realizamos nosotras con Lembranza, me ha mostrado la grandeza de la sencillez, la importancia de devolverle a la sociedad un poco de todo lo que nos ha dado».

Mirando hacia el futuro, Elizabeth tiene metas claras. Su sueño es ser una profesional íntegra, que cure sonrisas desde el consultorio, pero también desde el escenario.

«En mi futuro tengo metas muy claras. Por supuesto, terminar con éxito mi carrera de Estomatología y ejercerla con la misma pasión con la que bailo.

«Pero paralelamente quiero seguir, por supuesto, en Lembranza, acompañada de la mano de esta gran familia que hemos creado. También me gustaría incursionar en la creación coreográfica, fusionando la estética de la danza con mensajes de salud y bienestar».