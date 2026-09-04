Convoca organización cederista en Cienfuegos a Concurso «Mi barrio junto a Fidel»

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La Dirección Provincial de los Comités de Defensa de la Revolución en Cienfuegos convoca a infantes y adolescentes a participar en el concurso nacional Mi Barrio junto a Fidel, como saludo al aniversario 66 de la constitución de la organización de masas.

En el centenario del natalicio del máximo líder de la Revolución cubana, los adolescentes, hasta los 14 años de edad, podrán concursar en la categoría de dibujo, en escritura está convocada la nueva generación de 10 a 18 y en poesía participarán los de 15 años en adelante.

La convocatoria publicada este primero de septiembre a nivel de país, extiende su plazo de admisión hasta el 20 próximo y los participantes deben entregar sus obras en las sedes municipales sureñas de los CDR o en la provincial, ubicada en la calle Argüelles.

Encabezado por el lema En cada cuadra un comité, en cada niño y joven un artista que defiende la Revolución con su talento, la creación debe estar centrada en esa temática.

La premiación del certamen será a nivel nacional durante la ceremonia de celebración del 28 de Septiembre.