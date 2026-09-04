Juventud Comunista prepara actividades por el aniversario 69 del Levantamiento Popular Armado en Cienfuegos

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La Unión de Jóvenes Comunistas en Cienfuegos trazó un ambicioso plan de actividades dentro del marco del aniversario 69 del Levantamiento Popular del 5 de Septiembre, con el propósito de reivindicar esa gesta y mantener viva la memoria de los combatientes que ofrendaron su vida en las acciones de 1957.

Como parte de estas actividades la organización acompañó a los jóvenes en el comienzo del curso escolar 2026-2027, en el que participaron cuadros y dirigentes juveniles, mientras que a nivel provincial se sumaron a la dirección del Partido, del gobierno y de las principales instituciones en las actividades de inicio de clases.

También están previstas visitas a combatientes del 5 de Septiembre, en recorridos aplicados al proyecto Conciencia Joven, de la Red Juvenil Comunitaria, que incluye la colocación de la pegatina “Aquí vive un héroe”, en las puertas de las viviendas de estos combatientes.

Edyl Pérez, primer secretario del comité provincial de la UJC, informó que «junto a la Unión de Historiadores de Cuba acá en nuestra provincia, realizaremos un diálogo de generaciones en la primaria José Gregorio Martínez y el politécnico 5 de Septiembre, en el cual realzaremos los valores patrióticos y fortaleceríamos la labor ideológica en los más jóvenes».

Además, se desarrollará la Ruta Juvenil “Por un Septiembre siempre joven”, que recorrerá las tarjas conmemorativas en la provincia. La ruta saldrá del obelisco de Reina y pasará por cada uno de los sitios que han sido historia en Cienfuegos.

«Como parte de esta jornada se activará la red juvenil comunitaria Perla Sureña con el proyecto juvenil Cuba Viva y Zona Joven Segura. Será el 4 de septiembre, cerca del museo naval en el Consejo Popular Centro Histórico, donde convocamos a todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes de la comunidad a participar, a disfrutar junto al INDER, cultura, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana junto al MININT en estas actividades protagonizadas por los más jóvenes».

Sesenta y nueve jóvenes destacados de varios sectores de la sociedad, junto a miembros de la dirección provincial de Patrimonio, Cultura, el INDER y otras instituciones, activarán también el proyecto Código Joven en el Museo Naval, con actividades ideológicas, proyección de videos históricos acerca de la fecha del 5 de Septiembre y un lanzamiento provincial, en el que los jóvenes podrán comunicarse con la dirección política de la provincia.

«En cada uno de los actos que han sido historia acá en la provincia de Cienfuegos estarán también nuestros jóvenes acompañándonos en un cordón alrededor de las diferentes rutas de la peregrinación, desde el parque Martí hasta el cementerio», precisó el dirigente.