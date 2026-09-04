Marineros de Cienfuegos honraron al 5 de septiembre

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En el Museo histórico naval de Cienfuegos aconteció el acto conmemorativo por el aniversario 69 del levantamiento popular y armado del 5 de septiembre y el 63 de la Marina de guerra revolucionaria (MGR).

Participaron autoridades políticas fundadores de la Marina, oficiales activos de las provincias de Matanzas y Villa Clara, estudiantes de la escuela Militar Camilo Cienduegos, trabajadores civiles de las instituciones militares y familiares de marineros fallecidos.

Sobresalió el reconocimiento a oficiales de la reserva por sus aportes a la MGR, a los alumnos del círculo de interés dedicado a la instrucción sobre la vida en el mar y la donación de objetos personales del fallecido Capitán de fragata Juan Vicente Correa Gutiérrez, por su viuda al Museo.

Roberto Carles Albanez, presidente de la Asociación de combatientes de la Revolución cubana, agradeció la labor permanente de los marineros para la defensa de las costas cubanas y el cumplimiento de otras misiones dentro y fuera del archipiélago.