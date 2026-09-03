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Estrecha vínculos Universidad de Cienfuegos y la Autónoma de Guanajuato

Jorge Fernándezpor Jorge Fernández
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La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez mantiene una sólida proyección internacional, enfocada en el crecimiento académico e intercambio de experiencias con otros centros de estudios de diferentes latitudes.

Recientemente, Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la Casa de Altos Estudios, realizó una visita de trabajo a la Universidad Autónoma de Guanajuato, en la que identificaron las principales potencialidades para establecer alianzas de colaboración.

«Identificamos las fortalezas y debilidades que pudiéramos tener en cada una de las partes y cómo podemos complementarnos en la búsqueda de proyectos conjuntos, intercambio académico, movilidad estudiantil y de manera general mejorar la calidad de la formación de nuestros estudiantes», precisó.

Además, participó en un encuentro con miembros del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sobre esa experiencia comentó:

«Tienen deseos muy grandes de colaborar con nuestra universidad en todo lo que tiene que ver con la investigación, la mecatrónica, las ciencias agrarias, entre otras áreas».

Jorge Fernández

Periodista. Ha laborado en el periódico Ahora, de Holguín, y Juventud Rebelde.

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