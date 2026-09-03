Estrecha vínculos Universidad de Cienfuegos y la Autónoma de Guanajuato

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La Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez mantiene una sólida proyección internacional, enfocada en el crecimiento académico e intercambio de experiencias con otros centros de estudios de diferentes latitudes.

Recientemente, Orquídea Urquiola Sánchez, rectora de la Casa de Altos Estudios, realizó una visita de trabajo a la Universidad Autónoma de Guanajuato, en la que identificaron las principales potencialidades para establecer alianzas de colaboración.

«Identificamos las fortalezas y debilidades que pudiéramos tener en cada una de las partes y cómo podemos complementarnos en la búsqueda de proyectos conjuntos, intercambio académico, movilidad estudiantil y de manera general mejorar la calidad de la formación de nuestros estudiantes», precisó.

Además, participó en un encuentro con miembros del Sistema Nacional de Investigadores de México. Sobre esa experiencia comentó: