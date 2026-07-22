🎧Triángulo de la confianza: Mujeres cienfuegueras emprendedoras

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El Triángulo de la confianza comparte con dos mujeres cienfuegueras emprendedoras. Norely Palmero Aguilera, dueña de Bodegas Nory SURL, y Yuneisi Berrabes Reina, trabajadora por cuenta propia, quienes se han destacado por su aporte a la Federación de Mujeres Cubanas y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y a instituciones sociales y de salud.