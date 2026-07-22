🎧Triángulo de la confianza: Mujeres cienfuegueras emprendedoras

El Triángulo de la confianza comparte con dos mujeres cienfuegueras emprendedoras. Norely Palmero Aguilera, dueña de Bodegas Nory SURL, y Yuneisi Berrabes Reina, trabajadora por cuenta propia, quienes se han destacado por su aporte a la Federación de Mujeres Cubanas y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y a instituciones sociales y de salud.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →