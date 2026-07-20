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🎧Triángulo de la confianza: Belkis Monzón y Rafael Cisneros, el amor que los une en la vida y la radio

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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El Triángulo de la confianza prosigue celebrando los 90 años de Radio Ciudad del Mar y en la emisión del lunes 20 de julio, los oyentes intercambian con Belkis Monzón, locutora; y Rafael Cisneros, actor del elenco de programas dramatizados. A ambos los une el amor en la vida y la radio.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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