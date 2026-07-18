Inglaterra se queda con el tercer lugar del Mundial 2026

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La Selección de Inglaterra parecía golear a Francia en el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026 en el Estadio de Miami este sábado, pero los dos veces campeones del mundo en la historia despertaron de su letargo y casi empatan el partido.

Fue un primer tiempo avasallador que comenzó al minuto 3 con un golazo de Declan Rice quien luego dio asistencia para el 0-2 al 18′ con anotación de Ezri Konsa.

Tras la pausa de hidratación, Bukayo Saka aumentó la cuota para el 0-3 y antes de irse al descanso a los vestidores, el del Arsenal hizo doblete al 45+1’ para el 0-4 que parecía definitivo.

Apenas iniciaba el segundo tiempo y a los tres minutos Kylian Mbappé tomaba ventaja como líder de goleo individual en el Mundial 2026 y alcanzaba a Lionel Messi como goleador histórico en las Copas del Mundo.

El segundo gol de Francia cayó al minuto 54 por medio de Bradley Barcola y el doblete de Kylian Mbappé, que lo colocó como líder de goleo histórico en Mundiales en solitario, significó un 3-4 escabroso para los ingleses.

Motivados por tratar de dar una despedida digna a Didier Deschamps como su seleccionador, Francia parecía muy cerca del empate pero una falta en el área permitió a Inglaterra marcar de penal el quinto gol por medio de Bukayo Saka para su hat-trick.

Ousmane Dembélé al 90+6′ anotó para el cuarto gol de Francia, aunque faltaría el gol de Jude Bellingham al 90+8′ e Inglaterra obtuvo así su primer Tercer Lugar en Copa del Mundo en la historia, su mejor resultado desde la Final que ganó para proclamarse campeón en 1966, edición en la cual fue sede.