SNB 64: Cienfuegos avanza al noveno puesto de la tabla de posiciones

Cienfuegos escaló hasta el noveno lugar de la tabla de posiciones tras la victoria este martes ante Mayabeque cuatro carreras por dos en el inicio de la sexta subserie particular de la edición 64 de la pelota cubana.

Excelente labor monticular del zurdo crucense Islay Sotolongo quien en 7.1 de entradas solo permitió una carrera, 6 indiscutibles, ponchó a 4 rivales y otorgó par de boletos.

A su rescate vino el principal apagafuegos de los Elefantes, el derecho Kevin Hernández, quien en 1.2 tercios le anotaron una sucia y dejó con la carabina al hombro a un mayabequense.

En cuanto a la ofensiva la tanda baja fue la que produjo las carreras, del sexto al noveno bates empujaron una cada uno, dígase Richel López, Léster Trujillo, Jorge Zúñiga y Eric Acevedo. Richel y Léster se fueron de 3-2 y una anotada.

Para el segundo encuentro entre paquidermos y huracanes, Yoandry Moya director de la manada anunció al derecho Raikol Suárez quien presenta balance dos ganados y uno perdido.

Cienfuegos es el mejor equipo de la serie en los últimos diez partidos con 9 sonrisas y un solo descalabro.