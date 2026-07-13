🎧Triángulo de la confianza: Termoeléctrica de Cienfuegos, los desafíos de un colectivo Vanguardia Nacional

El Triángulo de la confianza reconoce la labor del colectivo de la central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, con la presencia de representantes de esa entidad de la Unión Eléctrica, que enfrentó recientemente la desconexión total del sistema electroenergético nacional. Los invitados son el ingeniero Juan Bravo Nuñez, director técnico, la Máster en ciencias María de los Ángeles Rodríguez, secretaria del Buró Sindical, y el ingeniero Odelvis Montiel, secretario general del Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →