Amplia servicios CANEC en Cienfuegos 

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La Consultoría Económica Cienguegos S.A, conocida por su sigla CANEC ofrece nuevos servicios de AVALUOS tanto para negocios con la inversión extranjera como para la inscripción en el Registro de la Propiedad y Ajustes contables.

Melba Landeira González, especialista principal del área ejecutiva de la entidad, dijo a la Radio que a pesar de las dificultades que presentan en estos momentos con el agravamiento del bloqueo, continúan en el empeño de responder al crecimiento de las demandas de los clientes para asesoría técnica especializada y el control financiero de las inversiones.

Agregó que ofertan en estos momentos, prestaciones de estudios de pre inversión y post inversión para inversiones nacionales o con la Asociación Económica Internacional, así como estudios costo beneficio en el cambio de matriz energética para quienes necesiten presentarlo a la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de Energía, ONURE.

La especialista también anuncia para días próximos el Taller denominado VALUACIÓN de Puestos de Trabajo y Diseños de Escalas Salariales, que impartirá el facilitador Aniel Ramírez Fumero, consultor de sistemas de Gestión, dirigido a directores y líderes comprometidos con la competitividad del personal de su organización, así como a jefes de recursos humanos que busquen especializarse en esa materia.

La CANEC en Cienfuegos, registra resultados positivos en la conformidad de sus clientes, la capacitación del capital humano, elaboración de estudios de mercados, ventas de sistemas contables como VERSAT y dictamen de estados de rendimiento financiero para firmas extranjeras.