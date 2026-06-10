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La jornada del donante voluntario de sangre se desarrolla del 6 al 14 de junio y sobre las actividades que acontecen en Cienfuegos dialogan en el Triángulo de la confianza el doctor Oscar Martínez, director del Banco Provincial de Sangre, y la doctora Margarita Hernández, jefa del departamento de donaciones en esa institución.