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🎧 Triángulo de la confianza: Jornada del donante voluntario de sangre

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
Donantes de vida
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La jornada del donante voluntario de sangre se desarrolla del 6 al 14 de junio y sobre las actividades que acontecen en Cienfuegos dialogan en el Triángulo de la confianza el doctor Oscar Martínez, director del Banco Provincial de Sangre, y la doctora Margarita Hernández, jefa del departamento de donaciones en esa institución.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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