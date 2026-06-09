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🎧 Triángulo de la confianza: Cierre del curso escolar 2025-2026 en Cienfuegos

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Yunier Junco, Subdirector General de Educación, y Raúl García, jefe del departamento preuniversitario de la Dirección General de Salud, son los invitados al Triángulo de la confianza, para dialogar acerca del cierre del curso escolar 2025-2026 en Cienfuegos.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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