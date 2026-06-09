🎧 Triángulo de la confianza: Cierre del curso escolar 2025-2026 en Cienfuegos

Yunier Junco, Subdirector General de Educación, y Raúl García, jefe del departamento preuniversitario de la Dirección General de Salud, son los invitados al Triángulo de la confianza, para dialogar acerca del cierre del curso escolar 2025-2026 en Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →