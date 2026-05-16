🎧Triángulo de la confianza: Contrato de donación de bienes muebles e inmuebles

El contrato de donación de bienes muebles e inmuebles es el tema que ocupa la emisión del Triángulo de la confianza, con la presencia de las licenciadas Yudith Cedeño Valle y Esther Celia de la Rosa Bertua, ambas notarias.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →