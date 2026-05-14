Develan afectaciones en las comunicaciones por limitantes para importaciones

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La estrategia implementada por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba para limitar las comunicaciones desde la imposibilidad de contar con proveedores de equipamiento y tecnología requerida, constituyó motivo de rechazo en un activo sindical del sector.

El encuentro acontecido en la sede de la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), en la provincia, sintetizó cómo desafían las carencias que ahora llegan a límites extremos con las últimas medidas anunciadas por Donald Trump y la crisis energética de gran magnitud.

En la cita, Miguel Ángel Suárez Sabina, director de la Empresa de Telecomunicaciones cienfueguera, aseguró que la electricidad es la principal materia prima para el aseguramiento del servicio telefónico y hoy es imposible la estabilidad y penetración requerida, pues no existe combustible para grupos electrógenos, ni electricidad.

En el debate salió a la luz cómo luego del incendio ocurrido en 2018, en el edificio desde donde controlaban la fusión de varias tecnologías, en Santa Clara, Estados Unidos ordenó una inspección en la empresa china ZT, entonces proveedora de la isla.

Luego de aquella inspección realizada por los norteamericanos a los fabricantes chinos, encontraron que más del diez por ciento de sus componentes eran americanos y estuvieron obligados a cerrar contrato con Cuba y la restitución tecnológica sumó un costo elevadísimo.

Estas anécdotas contadas por Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe de Operaciones de la Red, en Etecsa Cienfuegos, junto a otras historias que les obligaron a cambios una y otra vez de tecnologías, habló a favor de cienfuegueros quienes asumen labores titánicas sin aplausos ni reconocimientos.

Las comunicaciones están en la mira de la guerra económica impuesta a la nación desde hace más de siete décadas y en la actualidad recrudecidas en extremo, porque transversalizan el ciento por ciento de todos los procesos que impactan en el desarrollo económico y social.

El plan malicioso del gobierno estadounidense, puesto a la luz por hombres que zanjean cada día tales obstáculos, lleva a rechazar de manera enérgica la guerra económica llevada a cabo contra el pueblo cubano.