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Con el lema “No a las Drogas”, el municipio cienfueguero de Abreus desarrolla una amplia jornada de actividades educativas y culturales que involucraron a estudiantes, jóvenes y vecinos de la comunidad.

Durante la iniciativa realizan en centros escolares, charlas educativas, conversatorios, dramatizaciones, encuentros deportivos y exposiciones de pinturas, todas encaminadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de drogas y la importancia de mantener estilos de vida saludables.

A cada espacio lo marca la participación activa y el compromiso colectivo, a fin de reflejar la voluntad de la comunidad abreuense de rechazar categóricamente estas sustancias y promover valores de responsabilidad, respeto y convivencia sana.

La jornada figura dentro de las acciones preventivas que impulsa el territorio, con el objetivo de fortalecer la conciencia social y proteger a las nuevas generaciones frente a uno de los principales desafíos de la actualidad.