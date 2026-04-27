En RCM, el respaldo de los radialistas cienfuegueros a la defensa de la Patria

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El colectivo de Radio Ciudad del Mar se sumó este lunes al movimiento «Mi firma por la Patria», convocada por el presidente Miguel Díaz-Canel en el acto por el aniversario 65 de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución.

«¡No fue solo una firma, fue un sí por la Patria!», expresó Yamilaine González, directora de la emisora y el sistema radial en la provincia de Cienfuegos.

«Los trabajadores de la radio junto al pueblo reafirmamos el compromiso con la Revolución. Desde nuestra labor, respaldamos la lucha contra el bloqueo, esa guerra silenciosa que intenta doblegarnos pero que fortalece nuestra resistencia», manifestó Francisco Blake, secretario general del núcleo del Partido Comunista de Cuba y reconocido locutor y director de programas en la cadena provincial.

Durante la actividad se dio a conocer a la emisora como voz del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba y voz del 1ro de Mayo, fecha a la se realiza una convocatoria para que asistan todos los trabajadores y el pueblo cienfueguero.