Inicia en Cienfuegos campaña nacional de vacunación antipoliomielítica

El Policlínico Universitario Cecilio Ruiz de Zárate, en Cienfuegos, resultó el principal escenario para el inicio de la primera etapa de la Campaña nacional de vacunación antipoliomielítica.

En su edición 65, los profesionales de la salud asistirán a los niños desde los seis meses de vida hasta los dos años, once meses y 29 días en los consultorios médicos, refiere el perfil en Facebook de la Dirección general de Salud.

La antipolio no es solo una vacuna, constituye un escudo colectivo, pues cada niño protegido garantiza un futuro saludable para Cienfuegos y para Cuba, coincidieron en afirmar las enfermeras del policlínico cienfueguero en el área número dos de atención primaria.

En 1962, bajo el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro y la visión del doctor Cecilio Ruiz de Zárate, la provincia de Cienfuegos fue pionera en la inmunización sistemática contra la poliomielitis.