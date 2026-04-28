Felicitan a responsables de la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Cienfuegos

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Cuando el orbe significa el 28 de abril como Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo envían una felicitación a los colectivos labores cienfuegueros y a quienes llevan la responsabilidad en cada empresa, organismo y emprendedor del sector no estatal.

Rafael Adolfo Grillo Lowry, jefe del Departamento de Organización de Trabajo y los Salarios y Seguridad y Salud del Trabajo, en la provincia, explicó que Cuba consta de normativas precisas que regulan la actividad, según los riesgos en cada colectivo.

Sobre esa base, conmemoran la fecha en el presente año con la mirada en el perfeccionamiento de los procesos que imbrican la seguridad y la salud, porque protegen al trabajador e incide en la mejora continua de todo el hacer y la productividad.

Grillo Lowry aseveró que en el territorio sureño cuentan con centros que mantienen un quehacer destacado: Termoeléctrica, Empresa Eléctrica, el Ministerio de la Construcción, Refinería Cienfuegos S.A., División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, en Cienfuegos.