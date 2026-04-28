Islay Sotolongo: “Estoy listo para vestirme de leñador”

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El lanzador crucense Islay Santiago Sotolongo Pedraza fue el segundo refuerzo escogido por los Leñadores de Las Tunas rumbo a la IV Liga Élite del Béisbol Cubano (LEBC), prevista para iniciar este dos de mayo.

Si bien el accionar de los verdinegros terminó hace cuatro meses en la 64 Serie Nacional, sabía que algún conjunto podía solicitar sus servicios y se mantuvo activo, tras un campeonato donde trabajó 93.2 episodios.

«Recibí llamadas también de Mayabeque y Matanzas con interés en pedirme, pero no hice compromiso porque solo quiero jugar pelota y cualquier lugar me venía bien», declaró el zurdo de 26 años, quien ha sido también refuerzo de Industriales y Santiago de Cuba en las versiones anteriores del campeonato que involucra a los seis mejores equipos ubicados en la SNB.

Asumió los tres roles principales del pitcheo con el elenco centrosureño en la pasada campaña e incluso tuvo una pequeña pausa por lesión, pero asegura que se sintió listo para ese reto y fue muy bueno apoyar en todo momento, aunque ocuparon el décimo puesto cuando parecía casi segura la clasificación.

En la Copa de Cruces, el 74 pudo subirse al box algunos fines de semana, y pese a tratarse de un torneo extraoficial, varios peloteros reconocidos del territorio participaron para ofrecer un buen espectáculo; además de servir como entrenamiento a quienes podían ser escogidos para la LEBC.

«He cambiado mucho, porque ya tengo un poco más de paciencia, inteligencia, conozco más a los bateadores, y me ayudó que le tiré bastante bien a Las Tunas en el 5 de septiembre», significó.

Islay Sotolongo arribó en la madrugada del sábado al balcón del oriente cubano y ese mismo día presenció una actividad de bienvenida a los jugadores de otros territorios que representarán a la provincia más laureada dentro del deporte nacional en los últimos siete años.