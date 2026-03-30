🎧 Escúchenos en audio real

Sin categoría

🎧 Triángulo de la confianza: Transferencia de la propiedad de la vivienda

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
De los usufructos en vivienda
Compartir en

Transferencia de la propiedad en caso de fallecimiento o salida del país es el tema que propone en el Triángulo de la confianza Lourdes Rodríguez, especialista en la Dirección de la Vivienda en la provincia de Cienfuegos.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →

Puede que también te guste

Informan sobre los servicios de transportación ante la contingencia eléctrica

Presidente de Cuba concluyó periplo por países del Caribe

Redes sociales y adolescentes: prohibir no basta

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *