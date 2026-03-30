🎧 Triángulo de la confianza: Estafas monetarias mediante canales electrónicos de pago

Sobre cómo evitar estafas monetarias mediante canales electrónicos de pago brinda precisiones en el Triángulo de la confianza Anay Terry Tejeda, comunicadora del Banco de Crédito y Comercio en la provincia de Cienfuegos.
Jorge Dominguez Morado
Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.Ver todas las entradas de Jorge Dominguez Morado →