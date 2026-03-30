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🎧 Triángulo de la confianza: Estafas monetarias mediante canales electrónicos de pago

Jorge Dominguez Moradopor Jorge Dominguez Morado
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Sobre cómo evitar estafas monetarias mediante canales electrónicos de pago brinda precisiones en el Triángulo de la confianza Anay Terry Tejeda, comunicadora del Banco de Crédito y Comercio en la provincia de Cienfuegos.

Jorge Dominguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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