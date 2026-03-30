Emisoras cubanas en el camino de la resiliencia energética y comunicacional (Fotos y Posts)

Compartir en

La radio cubana ha demostrado, a lo largo de su historia, que es mucho más que un medio de entretenimiento: es un bastión de resistencia cultural y política, un espacio de acompañamiento ciudadano y, sobre todo, un recurso vital en tiempos de crisis.

En un país bloqueado en todos los frentes, acosado por campañas de desinformación y frecuentemente azotado por fenómenos meteorológicos, garantizar la vitalidad de la radio no es un lujo, sino una necesidad estratégica.

La información pública, en su dimensión más transparente y comunitaria, se convierte en un acto de soberanía. Y la radio, con su capacidad de llegar a todos, incluso en las condiciones más adversas, sigue siendo el medio que mejor encarna esa misión.

La instalación de paneles solares en emisoras del país no es un simple avance tecnológico: es una declaración política y cultural. Significa que Cuba apuesta por la resiliencia energética como garantía de continuidad informativa, y que la radio se fortalece no solo como voz de las comunidades, sino como símbolo de independencia frente a la vulnerabilidad tecnológica.

El caso de Pinar del Río, territorio golpeado una y otra vez por fenómenos meteorológicos, es ilustrativo: allí la radio no se apaga, porque la energía solar asegura que la comunicación fluya incluso cuando todo lo demás se interrumpe. Esa experiencia se extenderá a las más de 100 emisoras del país, consolidando un modelo que combina innovación tecnológica con compromiso social.

La Radio cubana no se limita a transmitir sonidos: construye confianza, preserva memoria y refuerza identidad. En tiempos de crisis, cuando la desinformación busca sembrar incertidumbre, la radio se erige como un espacio de certeza. Y ahora, con respaldo energético propio, se convierte en un ejemplo de cómo la soberanía tecnológica se convierte también en soberanía comunicacional.

La resiliencia de la radio es, en definitiva, la resiliencia de Cuba. Un sonido para ver, un latido que no se apaga, una apuesta por la información pública como valor agregado fundamental.